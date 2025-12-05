Moradores denunciam venda ilegal de kits de natal distribuídos pela prefeitura de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos começou nesta quinta-feira (4) a distribuição dos kits de Natal para os alunos da rede municipal. O benefício, exclusivo para as famílias dos estudantes, visa reforçar a alimentação no período de festas e apoiar os lares em situação de maior vulnerabilidade.

No entanto, relatos apontam que alguns desses kits estariam sendo colocados à venda em grupos do Facebook, o que configura uma prática ilegal e totalmente contrária aos objetivos da iniciativa. O material distribuído pela administração municipal é inteiramente gratuito e, por se tratar de um apoio alimentar destinado às famílias, não pode ser comercializado em hipótese alguma.