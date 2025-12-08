Escolas do Ponte Alta entregam medalhas olímpicas

As quatro escolas estaduais da região do Ponte Alta — E.E. Professor Mario Bombassei Filho, E.E. Professora Simone Machado, E.E. Antônio Rosas da Silva Galvão e E.E. Professora Elisabete Nuccini — realizaram, no dia 5 de dezembro, a cerimônia de entrega das medalhas da Olimpíada Interpreta SP (OLISP). O evento ocorreu na Escola Mario Bombassei e reuniu a comunidade escolar, incluindo pais, alunos, professores e familiares dos estudantes medalhistas.

A iniciativa reconheceu o desempenho dos participantes com medalhas de ouro, prata e bronze, celebrando o esforço e a dedicação dos estudantes da região. Ao todo, mais de 150 medalhas foram entregues.

O diretor da escola anfitriã, Diego Moreno Pereira, destacou a importância da celebração para a comunidade local. Segundo ele, o momento “valoriza os estudantes e suas famílias”, fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade. Já o supervisor de ensino responsável pelas quatro unidades, Antônio Carlos de Oliveira, ressaltou a satisfação com os resultados obtidos pelos alunos. Para ele, o desempenho demonstra que as escolas do Ponte Alta “têm oferecido um ensino de qualidade aos estudantes”.

O que é a OLISP?

A Olimpíada Interpreta SP (OLISP) é uma iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo que incentiva a leitura, a interpretação de textos e a compreensão de diferentes linguagens entre os estudantes da rede pública. A competição premia alunos, professores, escolas e diretorias com medalhas de ouro, prata e bronze, valorizando o empenho e o protagonismo dos participantes.

Com a cerimônia realizada no Ponte Alta, as escolas reforçam o compromisso com a formação integral dos estudantes e celebram o destaque regional na competição estadual.