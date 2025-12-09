EPG Zuzu Angel celebra 15 anos como um espaço de vivências transformadoras e podcast especial







Para evidenciar seu espaço de transformação, convivência e interação, a EPG Zuzu Angel, no Jardim Vila Alzira, comemorou seus 15 anos de existência com uma festa repleta de apresentações, homenagens e brinquedos infláveis, garantindo a diversão das crianças. Nesta sexta-feira (5), diretores e profissionais que fizeram parte da história da unidade, além de autoridades, foram convidados para celebrar junto à equipe, aos alunos e à comunidade.

A programação contou com apresentações dos alunos, incluindo “O Sapo”, “Linda Rosa Juvenil”, “O Caso do Bolinho” e “Cantigas”, além de trabalhos repletos de criatividade desenvolvidos nas salas de aula. A data também foi marcada pelo tradicional bolo comemorativo, produzido pelas cozinheiras, totalizando 200 kg de muito sabor, música e alegria em família.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Thiago Surfista, além dos representantes da Secretaria de Direitos Humanos, Tatiana Rodrigues Alexandre e Everton Bezerra da Silva, e incluiu homenagens aos profissionais que atuam na escola desde a sua fundação. Durante a celebração, foram relembradas melhorias estruturais, bem como mudanças internas e externas realizadas ao longo dos anos, transformações que ajudaram a consolidar a EPG Zuzu Angel como um espaço de aprendizagens, vínculos, acolhimento, histórias marcantes, passeios, apresentações e eventos.

Podcast comemorativo

Para celebrar a data, a turma do 2º ano A realizou uma pesquisa sobre pessoas que passaram pela escola desde a criação e como suas vidas foram transformadas. No podcast de 15 anos da EPG Zuzu Angel, os alunos entrevistaram os professores Edmir Choti, Jadson Lima, Maria da Silva e Marisa Borges.

Os docentes falaram sobre suas vivências na escola, lembraram as transformações positivas no bairro, como a chegada do asfalto e destacaram as melhorias na acessibilidade e no transporte público, além do crescimento significativo da população. Os espaços da escola foram ampliados, com um solário e novos brinquedos, favorecendo ainda mais o desenvolvimento das crianças. Também foram citadas brincadeiras antigas, como a “Cinco Marias” e outras que permanecem populares, como esconde-esconde, pega-pega.

Durante a conversa, a professora Edmir agradeceu a parceria com a comunidade, o companheirismo dos colegas, o carinho diário e a receptividade das crianças e a alegria de ver seus alunos sempre aprendendo algo novo, especialmente durante o processo de alfabetização, aprenderem a ler e a escrever.

A diretora Sara Santana ressaltou o poder transformador da escola na vida das crianças. “Na escola é possível ver o desenvolvimento das pessoas em todas as fases, desde bebezinhos. Ela cumpre a missão de levar aprendizagem por meio de uma equipe que acolhe, que trabalha, que se ajuda, apesar dos desafios”.