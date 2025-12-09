UNG realiza mais uma edição do Natal Solidário

A Universidade Guarulhos (UNG), em parceria com as ligas acadêmicas de diversos cursos, a comunidade acadêmica e a ONG QG Atitude Jovem, promove mais um Natal Solidário. E na edição deste ano, dois bairros são contemplados: Ponte Grande e Sítio São Francisco.

Para tornar este momento especial, a Universidade arrecada produtos de higiene pessoal, brinquedos, alimentos e guloseimas. As contribuições podem ser realizadas por alunos da Instituição e pela comunidade guarulhense até 12 de dezembro, das 10h às 20h, na Central de Relacionamento ao Aluno (CRA), no prédio G da UNG.

Entre os donativos necessários para as ações estão: creme dental, escova de dente, sabonete, toalhas de rosto, desodorante roll-on, mini panetones, pães, molho de tomate, salsicha, embalagens para presente, milho de pipoca, balas, pirulitos, bombons, salgadinhos, pipoca doce, pipas e brinquedos.

A programação do Natal Solidário começa na Ponte Grande, a partir das 7h, na Associação SOS Família, com a população em situação de rua. No dia, é realizada a integração do público, com direito a café da manhã, banho, roupas, corte de cabelo. Além disso, recebem kits com presentes, participam de bingo e de um almoço natalino.

A segunda iniciativa acontece a partir das 14h, no bairro Sítio São Francisco, na região do Pimentas, com atividades voltadas a crianças e familiares. A ação conta com brinquedos infláveis, distribuição de presentes, pipoca, algodão doce, cachorro-quente, oficinas lúdicas, pintura facial, personagens infantis e a visita do Papai e Mamãe Noel.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, destaca o compromisso e papel social que a Universidade possui para a sociedade. “O Natal Solidário é uma forma de levar acolhimento, alegria e tornar o final de ano destas comunidades mais especial. Essa iniciativa só é possível graças a união de alunos, voluntários e da população para transformar vidas”, informa.

Segundo o presidente das ligas acadêmicas e representante dos discentes, Roney Glauber, a iniciativa reforça valores essenciais aos estudantes. “O Natal Solidário proporciona o bem à comunidade e aos alunos participantes da ação, pois eles passam a entender que pequenos gestos, como doar um pouco de tempo, afeto e cuidado, pode gerar um impacto positivo na vida de muitas pessoas”, conclui Glauber.