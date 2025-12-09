Recital de bateria do Conservatório Municipal leva alunos iniciantes à experiência no palco

O auditório da Biblioteca Monteiro Lobato recebeu a primeira edição do Recital de Bateria nível iniciante dos alunos do Conservatório Municipal de Artes, na noite de quinta-feira (4). O evento, que recebeu cerca de 70 pessoas na plateia, marcou a finalização do primeiro módulo de estudos da turma.

O professor coordenador da apresentação, Ricardo Ramesh, contou que todo ano faz questão de incentivar os alunos a se apresentarem e que o estudo de repertório é um dos pilares das aulas de bateria e percussão. Esta foi a primeira experiência com alunos de nível básico e, segundo ele, deu super certo. A ideia é continuar com pelo menos duas audições ao ano, sempre com um repertório que promova desafio técnico e interpretativo.

Para promover a diversidade musical, as canções escolhidas flutuam entre nacionais como “Vento no Litoral”, do Legião Urbana e “Vivendo e Aprendendo a Jogar”, de Elis Regina, até as internacionais com “Are You Mine”, da banda britânica Arctic Monkeys e “Toxicity”, do System of a Down.

Nesta edição apresentaram-se os alunos Márcia Capellato, Fernando Falchoccio, Arraes Ermida, Nicole Santos, Brunno Henrique da Fonseca e Rodrigo Marques Corrêa.