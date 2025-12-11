Ciclone gera cancelamento de 27 voos no Aeroporto de Guarulhos







A operação no Aeroporto Internacional de Guarulhos segue fortemente impactada na manhã desta quinta-feira pela instabilidade causada pelo ciclone extratropical que atinge o estado. O mau tempo provocou atrasos e cancelamentos desde cedo, incluindo 27 voos — oito partidas e 19 chegadas — que afetaram rotas como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Ilhéus, Foz do Iguaçu, Manaus, Goiânia e Belém. Passageiros relatam longas esperas e necessidade de remanejamento.

Em Congonhas, na capital paulista, a situação também é crítica: 41 voos foram cancelados devido às condições climáticas adversas. Entre os destinos atingidos estão Porto Alegre, Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife e Maceió, ampliando os efeitos do ciclone sobre a aviação no estado.