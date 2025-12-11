Ventania provoca mais de 3 mil ocorrências e deixa Guarulhos às escuras

A forte ventania provocada pelo ciclone extratropical segue causando impactos significativos no fornecimento de energia em Guarulhos. Segundo a EDP, rajadas que ultrapassaram 90 km/h atingiram diversas regiões da área de concessão, aumentando drasticamente o número de ocorrências. Para atender à demanda, a concessionária ampliou em dez vezes o efetivo em campo e já superou 3.400 chamados desde o início do evento climático.

A empresa afirma que, menos de 24 horas após o início das quedas de energia, mais de 85% dos clientes afetados tiveram o serviço restabelecido. Em Guarulhos, grande parte dos reparos envolve quedas de árvores, galhos e objetos arremessados pelo vento sobre a rede elétrica, o que torna o trabalho mais complexo e prolongado. Equipes seguem espalhadas por diferentes bairros da cidade, onde os moradores relatam longos períodos sem energia.

Os trechos com maior número de ocorrências incluem regiões de Guarulhos e de outras cidades do Alto Tietê e Vale do Paraíba, como Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Jacareí. A EDP destaca que o volume excepcional de chamados elevou o nível de criticidade do atendimento, exigindo prioridade para locais essenciais, como hospitais, postos de saúde, escolas, creches e situações que apresentem risco à vida.

A concessionária reforça ainda orientações de segurança, pedindo que a população não se aproxime de cabos partidos ou fios caídos. Em caso de ocorrências envolvendo a rede elétrica, os cidadãos podem acionar a EDP pelos canais de atendimento: site oficial, aplicativo EDP Online, WhatsApp (11) 93465-2888 e a central 0800 721 0123.