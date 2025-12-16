Boxe conquista sete vitórias em estreia nos Jogos Abertos

Na última segunda-feira (15), a equipe guarulhense de boxe, representada pelo Coliseu Boxe Center, estreou com sete vitórias nos 87º Jogos Abertos do Interior, em competição realizada no ginásio Mourão Lacerda, em Ribeirão Preto.
Pela semifinal do juvenil, Andrielly Gregório do Aragão venceu Liriel Aparecida Caetano da Silva (São José do Rio Preto) na categoria 57kg e garantiu vaga na final.
Nas quartas de finais da categoria elite, Nathan Rodrigues de Sousa venceu Luiz Felipe Lima do Nascimento (Guarujá) na 50kg. Kaio Vinicius dos Santos Cavalheiro superou Rafael Lopes Santos (Guarujá) na 60kg. Samuel Silveira Pereira venceu Emanoel Guerreiro dos Santos Dias Sousa (Piracicaba) na categoria 65kg.
Ruan Santos da Silva garantiu a vitória sobre Guilherme Oliveira de Moraes Santos (Guarujá) na categoria 70kg. Isley Luiz dos Santos Veríssimo venceu Matheus Dias de Castro (Itapuí) na 75kg. Por fim, Fellipe Galvão Bastos superou Elizanias Conceição dos Santos (Guarujá) na 80kg.
O dia ainda cotou com a vitória do handebol Aciseg/Guarulhos por 30 a 18 contra Franca. E os reveses do basquete Apagebask/Guarulhos por 70 a 69 para Ribeirão Preto, e do vôlei Guarulhos por 2 a 0 para Araraquara.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, enalteceu os resultados. “Tivemos 100% de aproveitamento na estreia do boxe nos Abertos. Isso só mostra o trabalho e dedicação de todos envolvidos para representar o nome de Guarulhos da melhor maneira possível”.
As competições seguem até domingo (21) em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.