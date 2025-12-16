Guarulhos tem mais de 100 opções de cursos superiores com vagas abertas







A cidade de Guarulhos, seguindo tendência de forte crescimento na área de educação superior, tem uma variedade de 116 cursos disponíveis para o ano letivo de 2026. Entre entidades particulares e públicas, são 13 instituições com unidades que oferecem cursos presenciais de formação universitária nas mais diversas áreas. Os cursos têm duração mínima de 3 anos (formação em tecnologia) e o acesso às vagas se dá pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou por processos seletivos específicas em cada instituição.

Para obter informações específicas, acesse o site das instituições e confira os detalhes do curso de seu interesse. Conheça abaixo a lista de instituições de ensino superior em Guarulhos, e a lista geral de cursos oferecidos:

Instituições de Ensino Superior

Faculdade Anhanguera – Av. Papa Pio XII, 291, Macedo;

Universidade Cruzeiro do Sul – Av. Salgado Filho, 100, Centro;

Centro Universitário Eniac – rua Força Pública, 89, Centro;

Centro Universitário Faveni – Rua do Rosário, 313, Macedo;

Fatec Guarulhos – Rua Cristóbal Cláudio Elilo, 88, Parque Cecap;

FIG Unimesp – Av. São Luiz, 315, Vila Rosália;

Instituto Federal de São Paulo – Campus Guarulhos – Av. Salgado Filho, 3.501, Centro;

Universidade São Judas – Rua do Rosário, 476, Vila Camargos;

Universidade Guarulhos – UNG | Univeritas – Praça Tereza Cristina, 88, Centro;

Universidade Federal de São Paulo – Campus Guarulhos – Estr. do Caminho Velho, 333;

Universidade Santo Amaro – Unisa – ; Av. João Cavalari, 133, Vila Hermínia; e rua Barão de Mauá, 95ª, Centro; e

Universidade Nove de Julho – Uninove – Rua Harry Simonsen, 21, Vila das Palmeiras.

Lista geral de cursos presenciais

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tecnólogo, Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em Administração, Bacharelado em Biomedicina, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Educação Física, Bacharelado em Enfermagem, Bacharelado em Engenharia de Computação, Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, Bacharelado em Farmácia, Bacharelado em Fisioterapia, Bacharelado em Fonoaudiologia, Bacharelado em Nutrição, Bacharelado em Psicologia, Bacharelado em Serviço Social, Bacharelado em Sistemas de Informação, Bacharelado em Terapia Ocupacional, Banco de Dados, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Contábeis, Ciências Sociais (Bacharelado | Licenciatura), Comércio Exterior, Construção de Edifícios – Tecnólogo, Design, Design de Interiores, Design Gráfico, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Estética e Cosmética, Farmácia, Filosofia (Bacharelado | Licenciatura), Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Geografia, Gestão Comercial, Gestão Contábil, Gestão da Informação – Tecnólogo, Gestão da Qualidade, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Judiciais e Notariais, Gestão de Trânsito, Gestão Financeira, Gestão Hospitalar, História (Bacharelado | Licenciatura), História da Arte, Interdisciplinar em Saúde, Jogos Digitais, Jornalismo, Letras – Português e Inglês (Bacharelado | Licenciatura), Letras Português (Bacharelado | Licenciatura), Letras Português e Francês (Bacharelado | Licenciatura), Letras Português-Espanhol (Bacharelado | Licenciatura), Licenciatura em Educação Especial, Logística, Marketing, Matemática (Licenciatura), Medicina, Medicina Veterinária, Negócios Imobiliários, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Processos Gerenciais, Produção Audiovisual, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Radiologia, Segurança da Informação, Segurança Pública, Serviço Social, Sistemas de Informação, Superior de Tecnologia em Logística, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Logística Aeroportuária, Tecnólogo em Eletrônica Industrial, Tecnólogo em Estética e Cosmética, Tecnólogo em Gestão Ambiental, Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial, Tecnólogo em Gestão da Qualidade, Tecnólogo em Gestão Financeira, Tecnólogo em Gestão Hospitalar, Tecnólogo em Gestão Pública, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Manutenção Industrial, Tecnólogo em Marketing, Tecnólogo em Mecatrônica Industrial, Tecnólogo em Processos Gerenciais, Tecnólogo em Recursos Humanos, Tecnólogo em Segurança do Trabalho, Teologia, e Terapia Ocupacional.

Fonte: sites das instituições