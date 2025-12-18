GCM de Guarulhos homenageia autoridades e comemora recordes de segurança em aniversário de 33 anos







O Teatro Adamastor recebeu nesta quinta-feira (18) um grande evento em comemoração aos 33 anos da criação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Lei nº 4.213/92. A cerimônia contou com a presença do prefeito Lucas Sanches, de diversas autoridades civis, militares e de familiares dos GCMs, destacando o reconhecimento de autoridades que contribuem com o fortalecimento da corporação, além de veículos de comunicação que deram visibilidade ao trabalho da GCM ao longo deste ano.

Criada em 1992 e com a primeira turma efetiva iniciada em 1997, a GCM de Guarulhos se consolida como uma das forças de segurança mais estruturadas da região. Neste ano, a corporação passou de 155 agentes para 864 integrantes, sendo 732 homens e 132 mulheres.

O secretário de Segurança Urbana, Coronel Gilson Hélio elogiou os trabalhos desenvolvidos com excelência em favor da sociedade guarulhense. O comandante-geral Adjomar Silva agradeceu o empenho de todos na construção de uma GCM forte e competente. O prefeito Lucas Sanches enfatizou a redução nos indicadores de furto e roubo da cidade, enaltecendo o valor da instituição.

Entre as principais realizações em 2025, estão a entrega de 54 novas viaturas, a formatura da primeira turma da Academia de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Afag) e os resultados expressivos nos indicadores, como o aumento de 87% na recuperação de veículos roubados ou furtados e de 183% na apreensão de drogas.

Os índices de combate à criminalidade também apresentaram quedas históricas, com redução de 30% na taxa de roubos e de 32% nos roubos de veículos, os menores da série histórica.

Os números reafirmam o compromisso da Guarda Civil Municipal com a segurança e a proteção da população guarulhense.