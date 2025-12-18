Prefeitura revitaliza Comunidade do Sata com praça e espaço de lazer







A Prefeitura de Guarulhos entregou na manhã desta quinta-feira (18) a revitalização da Comunidade do Sata, localizada na rua Birigui, em Cumbica. O local, antes utilizado como ponto de descarte irregular, foi totalmente transformado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), pasta responsável pelas obras. Os moradores passam a contar com um espaço de lazer totalmente iluminado para garantir a segurança dos frequentadores.

Para implantar a praça foram necessárias obras como a troca do solo e a recomposição do terreno com terra limpa, a implementação de valetas de drenagem para captação das águas pluviais, a limpeza e desobstrução de poços de visita, que garantirão o funcionamento adequado do sistema de drenagem, além da contenção do talude, que permitirá a estabilidade do solo e a proteção da via pública.

Parte do espaço foi concretada, permitindo dotar o local de uma pista de caminhada em piso intertravado contornando toda a praça, instalação de academia ao ar livre, piso de concreto e pintura nas áreas de acesso e entorno, implantação de miniquadra de basquete e de uma quadra poliesportiva que contará com arquibancada.

A praça disponibilizará também banheiros públicos de apoio aos usuários, bancos, mobiliário urbano e iluminação pública em LED completa, que proporcionará mais segurança e conforto no período noturno. As áreas de risco foram cercadas com gradil metálico, com o objetivo de assegurar a integridade das instalações e a segurança da população.

A administração municipal promoveu ainda um projeto paisagístico específico, com a implantação de jardineiras, gramado e espécies ornamentais adequadas para o espaço urbano, além de um playground com equipamentos especiais para as crianças, entre outros.

A entrega do novo espaço contou com a presença do prefeito Lucas Sanches e do secretário de Administrações Regionais, Giovanni Sanches.