Justiça determina aumento da tarifa de ônibus em Guarulhos para R$ 6,20







A Justiça determinou o reajuste da tarifa dos ônibus municipais de Guarulhos, que passará de R$ 5,10 para R$ 6,20. O novo valor entra em vigor à 0h do dia 1º de janeiro de 2026 e deverá ser aplicado em todo o sistema de transporte público da cidade.

A decisão é resultado de ordem judicial no processo nº 1038557-12.2024.8.26.0224 e tem cumprimento obrigatório, conforme prevê o Decreto nº 43.526/25. Segundo o entendimento da Justiça, não há possibilidade de adiamento ou modificação do índice estabelecido.

Com a mudança, a tarifa cheia será fixada em R$ 6,20, enquanto professores e estudantes continuarão tendo direito à meia passagem, no valor de R$ 3,10. O reajuste passa a valer automaticamente na data definida pela decisão judicial.