Mulher é encontrada m0rt4 dentro de casa no Pimentas; ex é principal suspeito







A Polícia Civil investiga a morte de Tatiana Aparecida Vieira, de 40 anos, encontrada morta dentro de uma residência no bairro Tupinambá, região dos Pimentas, em Guarulhos, no dia de Natal. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, Weslley Ramos, que segue foragido.

A apuração aponta que, quatro dias antes do crime, o suspeito fez uma declaração pública de amor para Tatiana nas redes sociais. Na véspera de Natal, os dois passaram a noite juntos, apesar de a vítima possuir uma medida protetiva vigente contra ele. Após esse período, o homem não foi mais visto.

O corpo foi localizado na casa da vítima, na rua Quimera, com sinais de violência, e o óbito foi constatado por uma equipe do Samu. A perícia técnica foi acionada, e o caso foi registrado como homicídio, sendo tratado como possível feminicídio pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos.

Familiares relataram que o relacionamento era marcado por conflitos e episódios de violência anteriores. Tatiana foi vista pela última vez na tarde do dia 24, em frente à própria residência, na companhia do suspeito. Ela deixa quatro filhos, e a polícia segue em diligências para localizar o investigado.