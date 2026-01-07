Homem sobe em esteira de bagagens no Aeroporto de Guarulhos e se filma entrando em área restrita

Um homem gravou um vídeo no qual aparece subindo na esteira de bagagens do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e acessando uma área restrita do terminal. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram a ação ocorrendo na área de desembarque do Terminal 2.

No vídeo, o homem se filma enquanto entra na esteira e afirma que irá “andar” por ela. Sem qualquer intervenção imediata, ele segue até o setor de carregamento de bagagens, espaço destinado exclusivamente a funcionários e que, em tese, possui controle de segurança reforçado.

Ao perceberem a presença do invasor, funcionários responsáveis pela transferência das bagagens demonstram surpresa e informam que ele não poderia estar no local. Mesmo assim, em tom irônico, o homem afirma que já estaria saindo e continua sobre a esteira, acompanhando o trajeto até retornar à área de desembarque.