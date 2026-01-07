Polícia Civil investiga roubo milionário de carga de celulares no Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil investiga um roubo milionário de cargas ocorrido no Aeroporto de Guarulhos. A ação criminosa contou com o apoio de um operador de empilhadeira, que foi preso nesta semana suspeito de atuar como cúmplice do esquema.

Imagens obtidas pela câmera de segurança mostram o funcionário carregando as caixas com telas de telefone em uma empilhadeira, auxiliando diretamente os criminosos durante o furto. Cada caixa roubada pode valer cerca de R$ 300 mil, e a Justiça estima que o prejuízo total chegue a aproximadamente R$ 3 milhões.

Segundo a polícia, as mercadorias furtadas eram destinadas a centros comerciais populares em diferentes regiões do país. O esquema começou a ser descoberto após empresas de transporte identificarem o desaparecimento recorrente de cargas e acionarem as autoridades.

O operador de empilhadeira é suspeito de ter participado do furto de ao menos três cargas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na quadrilha e esclarecer toda a extensão do crime.