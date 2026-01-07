Distribuidora é flagrada em furto de energia no Jardim Presidente Dutra

Uma distribuidora de materiais de construção localizada no Jardim Presidente Dutra foi alvo de uma ação conjunta da Polícia Civil e da concessionária EDP, que resultou na constatação de furto de energia elétrica. A fiscalização ocorreu na terça-feira (6).

Segundo a EDP, durante a vistoria foi identificado um esquema irregular que burlava o sistema de medição, fazendo com que parte da energia consumida não fosse registrada. O dano financeiro causado pela irregularidade é estimado em mais de R$ 10 mil. A ocorrência foi formalizada por meio do boletim de número AF3870-1/2026.

O responsável pelo estabelecimento poderá responder criminalmente por furto de energia, infração prevista no Código Penal, com pena que pode variar de um a quatro anos de prisão, além de multa. Paralelamente ao processo criminal, também será feita a cobrança retroativa da energia utilizada de forma irregular, acrescida de encargos administrativos, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A concessionária informou que ações desse tipo fazem parte de um programa permanente de combate a fraudes, que tem apresentado redução nos índices de reincidência, sobretudo entre estabelecimentos comerciais e industriais. Entre as medidas adotadas estão o uso de tecnologia avançada, como sistemas de inteligência artificial, reforço na proteção física dos medidores e atuação integrada com órgãos de segurança pública.

A EDP também alerta para os riscos associados às ligações clandestinas, que podem causar acidentes graves, incêndios e sobrecarga na rede elétrica, afetando diretamente o fornecimento de energia à população. Além dos riscos à segurança, a prática gera prejuízos coletivos, uma vez que impacta a arrecadação de impostos e contribui para o aumento das tarifas, já que as perdas elétricas são consideradas no cálculo do valor cobrado dos consumidores.