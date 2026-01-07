Cachorra é morta a tiros no Ano-Novo no Jardim Rosana

Na madrugada de 1º de janeiro, os donos da cachorra Maya, moradores do Jardim Rosana, relataram que, ao chegarem em casa, a encontraram morta dentro do próprio quintal. Inicialmente, a família acreditou que a morte pudesse estar relacionada aos fogos de artifício da virada do ano, mas, ao observar a situação com mais atenção, percebeu sinais de que o óbito não havia ocorrido por causas naturais.

Segundo o relato, o animal apresentava ferimentos e uma perfuração compatível com disparo de arma de fogo, além de intenso sangramento. Ainda de acordo com os moradores, a residência de um inquilino que vive no mesmo quintal estava com diversas manchas de sangue espalhadas pelo ambiente, o que levantou suspeitas sobre o ocorrido. O homem, que estava visivelmente embriagado e com roupas sujas de sangue, negou qualquer envolvimento, mas no local teria sido encontrada uma arma de fogo com seis munições, sendo uma delas ausente.

A Polícia Militar foi acionada, e as informações, provas e o suspeito foram apresentados às autoridades. Apesar disso, os moradores afirmam que nenhuma medida foi adotada naquele momento. A família reforça que o caso configura maus-tratos e morte de animal, crimes previstos em lei, e afirma possuir vídeos, provas materiais e testemunhas, pedindo apoio para que o episódio seja investigado e não fique impune.