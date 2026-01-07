Dia do Leitor: guarulhenses têm acesso a espaços disponíveis em diversas regiões da cidade

O Dia do Leitor, celebrado nesta quarta-feira (7), é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre a importância da leitura na formação de cidadãos mais críticos e conectados com diferentes culturas. Em Guarulhos, a Prefeitura disponibiliza centros educacionais com espaços de leitura distribuídos por toda a cidade, que oferecem acervo geral com mais de 160 mil exemplares e estrutura adequada ao exercício do prazer pela leitura.

Nos centros educacionais são realizados empréstimos de livros de diversas áreas do conhecimento, assuntos gerais, livros de autoajuda, literatura infanto-juvenil, literatura brasileira, ficção nacional e estrangeira, além de gibis, mangás e revistas da Marvel.

Merecem destaque ainda o acervo especializado da área de Educação, essenciais para a formação continuada de educadores, obras em língua estrangeira, bastante procuradas por alunos dos cursos de espanhol e inglês, e livros de música (partituras) e teatro. É necessário fazer a carteirinha para o empréstimo de livros.

Um espaço de leitura pra chamar de seu

Em Guarulhos, tem sempre um espaço de leitura pertinho de você. Mais que livros, esses espaços oferecem atividades de fomento à leitura, como contação de histórias, exposições, entre outras, propiciando um ambiente de estudo para leitura individual e em grupo.

Os Centros de Incentivo à Leitura (CILs) dos 13 CEUs da cidade funcionam diariamente das 8h às 17h. Os Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs) Fernando Pessoa, na Cidade Soberana, e Luís de Camões, no Gopoúva, somam juntos acervo de mais de 21 mil exemplares e funcionam de segunda a sábado, das 8h às 17h.

Outra opção para o exercício do hábito de leitura é a Biblioteca José Mignella, localizada no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. Com um acervo nada modesto de mais de 6 mil livros, a biblioteca funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Do outro lado da cidade, na região do Pimentas, o Parque Chico Mendes também dispõe de Centro de Incentivo à Leitura aberto à população diariamente das 8h às 17h.

No bairro Macedo há duas outras opções de espaços de leitura: a Biblioteca do Adamastor, com quase 14 mil exemplares disponíveis para empréstimo e aberta diariamente das 8h às 17h, e a Biblioteca do Cemear, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h e possui quase 8 mil exemplares.

Para conferir os endereços dos centros educacionais, acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/177/.