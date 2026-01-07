Flamengo de Guarulhos empata na Copinha e terá rodada decisiva na sexta-feira

Nesta terça-feira (6), Guarulhos recebeu a segunda rodada do Grupo 28 da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nas duas partidas realizadas no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, o representante da cidade, AA Flamengo, perdeu a oportunidade de garantir a classificação direta para a próxima fase e assistiu o Vitória (BA) assumir a liderança da chave. A definição d ficou para sexta-feira (9).

No primeiro jogo do dia, o AA Flamengo ficou no empate em 0 a 0 com o Capivariano (SP), num jogo em que a equipe guarulhense não conseguiu ter um bom desempenho. Já no segundo, o Vitória (BA) venceu o Rio Branco (ES) por 2 a 0, com gols de Alejandro e Kauan Vitor, e assumiu liderança no saldo de gols, com quatro pontos ganhos. Capivariano segue com 1 ponto e o Rio Branco sem pontuar.

A terceira e decisiva rodada acontece na sexta-feira (9) no Estádio Antônio Soares de Oliveira. Às 13h, o já eliminado Rio Branco enfrenta o desesperado Capivariano-SP, que precisa vencer e torcer pelo tropeço de um dos outros adversários. Às 15h15, o AA Flamengo encara o Vitória precisando pelo menos de um empate para garantir a classificação. Em caso de vitória, o time de Guarulhos se classifica na primeira colocação.

Os dois primeiros colocados do Grupo 28 seguem na competição e enfrentam os melhores classificados do Grupo 27 da competição, onde o Palmeiras é o grande favorito, seguido do Remo (PA), Monte Roraima e Batalhão (TO).