Quadrilha é presa após roubo de carga com motorista mantido refém em Guarulhos

Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Militar após um roubo de veículo de carga com retenção de vítima em Guarulhos. Segundo a PM, o crime teve início na rodovia Fernão Dias, onde três indivíduos em um GM Corsa e uma motocicleta PCX abordaram uma Fiat Ducato, retiraram o motorista e o colocaram dentro do carro, seguindo em fuga pela rodovia Presidente Dutra com a motocicleta fazendo a escolta.

Após cerco policial, a Ducato foi interceptada na avenida Paulo Faccini, sobre o Viaduto Cidade de Guarulhos, enquanto outras equipes conseguiram abordar a motocicleta e o Corsa, onde a vítima foi encontrada encapuzada no banco traseiro. A polícia constatou que o Corsa estava com placas adulteradas e era produto de furto, e todos os envolvidos foram levados ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, onde tiveram a prisão ratificada por roubo com retenção de vítima, receptação e adulteração de sinais identificadores veiculares. O caso ocorreu nesta segunda-feira (6).