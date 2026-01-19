Prefeitura abre inscrições de servidores para curso de orientação para aposentadoria

A Escola de Administração Pública (Esap) de Guarulhos abriu, nesta segunda-feira (19), as inscrições para o Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento, o Prepara, destinado aos servidores municipais que já podem se aposentar e pretendem fazê-lo neste exercício. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de fevereiro por meio do link: https://forms.gle/9K9CpeDkziaqddHq9.

Trata-se de um curso com encontros presenciais, abordando assuntos atuais que afetam ou contribuem com o cotidiano de quem vai se aposentar, tais como saúde mental, saúde social, empreendedorismo, dúvidas previdenciárias, educação financeira, projeto de vida, entre outros.

Além do curso e conforme manifestação de interesse do servidor ativo e avaliação profissional, poderão haver ações concomitantes e integradas de atendimento individual ou em pequenos grupos, realizadas pela equipe de psicologia ou serviço social do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGP) ou pela Secretaria que possui essa equipe técnica destinada ao atendimento ao servidor.

Os encontros ocorrerão semanalmente no período de 3 de março a 30 de junho, em duas turmas: manhã (das 8h às 12h) e tarde (das 13h às 17h), com 40 vagas por período.

Para a Esap, vinculada ao DGP da Secretaria de Gestão, que coordena o curso, o êxito dessa iniciativa resulta diretamente da adesão dos servidores ao programa, do comprometimento e da dedicação de profissionais de diversas áreas de atuação, seja da administração pública ou dos convidados externos, que generosamente compartilham tempo e conhecimentos, proporcionando aos participantes informações e orientações fundamentais para uma tomada de decisão que impactará de forma significativa suas vidas.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 2408-1183 ou pelo e-mail [email protected]