Jovem é preso por engano em Guarulhos após erro de identificação em roubo de moto

Um jovem de 21 anos, identificado como Vitor Ezequias, está preso preventivamente desde 14 de janeiro de 2026 após ser apontado como suspeito em um roubo de motocicleta ocorrido em Guarulhos. Familiares e a defesa sustentam que ele é inocente e alegam que o caso envolve erro de identificação e falhas graves no andamento da investigação.

O roubo aconteceu em 8 de maio de 2025, por volta das 10h05, na rua 5C, no Jardim Nova Cidade, quando dois homens levaram uma motocicleta. A vítima teria reconhecido um dos autores como sendo Vitor, que mora a poucas ruas do local. A família afirma que não existe nenhuma prova material que o vincule ao crime.

Ainda no dia do assalto, policiais entraram na residência do jovem sem mandado judicial. No imóvel estavam a irmã de Vitor, Jessie, e o pai, Jairo, que faz tratamento contra o câncer. Posteriormente, em delegacia, foi confirmado que a entrada dos agentes ocorreu sem autorização legal.

Apesar disso, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária, que depois foi convertido em prisão preventiva. Em 14 de janeiro de 2026, policiais localizaram Vitor em casa e o conduziram ao 4º Distrito Policial, onde ele foi informado de que permaneceria preso.

Atualmente, o jovem está detido no CDP 2 do Belém, na capital paulista. A família descreve Vitor como trabalhador, conhecido no bairro e sem antecedentes criminais, e pede apoio para divulgar o caso, que segue sendo acompanhado pela defesa na tentativa de reverter a prisão.