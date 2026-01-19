Crianças aprendem enquanto brincam durante a programação do Estação Férias

Jogos, desafios, atividades musicais, dança, brincadeiras de roda, pega-pega, circuitos, exploração livre e mais uma infinidade de atividades lúdicas para crianças entre 4 e 12 anos integram a programação do Estação Férias, uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, que segue até a próxima sexta-feira (23). O programa objetiva proporcionar momentos de brincadeira, diversão, interação e desenvolvimento da autonomia e criatividade dos participantes.

Ao promover atividades de movimento, expressão e convivência, além de experiências coletivas e sensoriais em diferentes centros educacionais da cidade, o programa fortalece vínculos e a participação de forma significativa.

Para a professora Magda Augusto, da EPG Siqueira Bueno, no Jardim Vila Galvão, o planejamento priorizou atividades para promover o desenvolvimento físico, a criatividade e a interação social. Para a educadora, o brincar afasta as crianças das telas, permitindo que corram, façam novas amizades e explorem o ambiente escolar de forma lúdica

Na EPG Herbert de Souza – Betinho, na Vila Any, as atividades tiveram como foco o desenvolvimento da percepção de boas atitudes e hábitos que contribuem para melhorar as relações interpessoais entre as crianças. De acordo com as professoras Meire Cristina Chiri e Domênica Lima, o brincar é uma ferramenta poderosa de aprendizado para crianças, que desenvolve a autonomia e promove o conhecimento de forma prazerosa. Além de didático, o brincar trabalha disciplina e espírito de equipe. Através dele, as crianças se apropriam do conhecimento de maneira divertida e eficaz.

Durante todo o período da tarde no recesso escolar, os participantes das atividades do Estação Férias encontram ambiente adequado à realização das atividades, segurança e acolhimento de educadores e monitores, promovendo a diversão das crianças, o apoio às famílias, o acesso ao lazer e o bem-estar dos participantes.