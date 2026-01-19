Prefeitura lança série ‘Xô, Mosquito!’ para reforçar combate à dengue em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos lançou neste final de semana, nas redes sociais, a campanha de combate à dengue “Xô, Mosquito!”. A iniciativa reúne uma série de seis vídeos, no formato Fala Povo, que serão divulgados em dois episódios por semana no perfil oficial da Prefeitura no Instagram (@prefeituraguarulhosoficial), e coloca a população no centro do diálogo sobre prevenção e enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

A produção aposta em uma linguagem direta e acessível para reforçar informações essenciais e estimular atitudes simples que fazem a diferença no dia a dia. Os vídeos, de até 1 minuto, foram gravados no Calçadão Dom Pedro II, no Centro da cidade, e trazem moradores de Guarulhos respondendo a perguntas sobre o combate à dengue.

De forma clara e objetiva, os conteúdos abordam temas como a eliminação de criadouros, os principais sintomas da doença, a importância de receber os agentes de combate às endemias e o papel de cada cidadão na proteção da própria casa e da comunidade.

A campanha integra as ações permanentes de prevenção desenvolvidas pela Subsecretaria de Comunicação e Secretaria da Saúde, especialmente neste período de calor e chuvas, quando aumenta o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya.

Ao dar voz à população, a série reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva, que começa com informação de qualidade e se concretiza com atitudes práticas.