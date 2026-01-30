Fundo Social e Saúde lançam o programa Mãe Guarulhense e oferecem cuidado humanizado a gestantes

O Fundo Social de Solidariedade lançou nesta quinta-feira (29) o Programa Mãe Guarulhense, que tem como objetivo acompanhar gestantes desde o pré-natal até o período pós-parto, garantindo cuidado integral, humanizado e contínuo às mamães e aos bebês. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil e a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres.

Voltado à saúde maternoinfantil, o Mãe Guarulhense oferece acesso a consultas médicas, exames, orientações e ações educativas para mães cadastradas na rede municipal. O protocolo foi desenvolvido para garantir uma gestação mais segura e saudável, contribuindo para um início de vida com mais qualidade, proteção e acolhimento aos recém-nascidos.

O impacto da iniciativa vai além do apoio material, reforçando a importância do pré-natal de qualidade, da vacinação, do aleitamento materno e dos cuidados básicos com o bebê, com atendimento garantido até o primeiro ano de vida.

Para participar do programa, é necessário que a gestante realize, no mínimo, sete consultas de pré-natal e participe dos encontros do Curso de Gestantes oferecido na Atenção Primária à Saúde (APS). Para as gestantes que precisarem de transporte para realizar os exames necessários, o Fundo Social irá disponibilizar um micro-ônibus com acessibilidade total.

Um dos destaques da iniciativa é a entrega do Kit Maternidade composto por itens essenciais para os primeiros dias de vida do recém-nascido. Além de auxiliar nos cuidados iniciais, o kit funciona como incentivo para a manutenção do acompanhamento pré-natal regular, fortalecendo o vínculo entre as famílias e a rede municipal de saúde.

Entre as principais metas do programa Mãe Guarulhense estão a garantia de 100% de cobertura do pré-natal na rede municipal, a redução dos índices de mortalidade materna e infantil e o estímulo ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.

Com essa iniciativa, Guarulhos reafirma o compromisso com a saúde, o cuidado e a proteção das mães e bebês, promovendo um começo de vida mais saudável e seguro para as famílias do município.