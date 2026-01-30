Prefeitura apoia programa inclusivo para startups do Sebrae

A Prefeitura de Guarulhos oferece apoio ao programa Ginga Afrotech Hub, do Sebrae, que está oferecendo 90 vagas para impulsionar empresas de base tecnológica lideradas por pessoas negras no Estado. Startups guarulhenses podem participar e obter apoio de especialistas e ferramentas para alavancar o seu negócio. O programa tem o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que, entre seus atributos, tem a missão de incentivar o empreendedorismo tecnológico e inovador na cidade.

A iniciativa do Sebrae for Startups, em parceria com a Darwin Startups, oferece formação prática, mentorias especializadas e conexões estratégicas com o ecossistema de inovação.

Das 90 vagas, 60 são voltadas ao módulo “Prototipa”, que recebe startups que já tenham a ideia de negócio minimamente organizada e que estejam prestes a testar a sua solução no mercado, enquanto as outras 30 vagas são voltadas ao módulo “imerso”, que recebe startups que já estejam operando no mercado com vendas ativas e algum faturamento.

São elegíveis para participar do programa startups que tenham pelo menos 50% de pessoas negras ou pardas como fundadores. As inscrições e a participação são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro pelo site: www.gingaafrotechhub.com.br