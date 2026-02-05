GCM de Guarulhos prende traficante e apreende mais de 1,8 kg de drogas

Em ações de combate ao tráfico, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um criminoso e apreendeu mais de 1,8 kg de drogas.

No Jardim Vila Galvão, um traficante foi preso com 550 gramas de drogas pelos agentes da Inspetoria Sul da GCM. A equipe deteve o criminoso, durante policiamento preventivo pela região. Com o indivíduo, foi encontrada uma mochila contendo 160 porções de cocaína e 131 de maconha, além de dois radiocomunicadores, um aparelho celular e um caderno com a contabilidade do crime.

No bairro Cidade Jardim Cumbica, agentes da Inspetoria Norte realizava policiamento preventivo quando localizou duas mochilas contendo 538 porções de cocaína, 221 de maconha e 48 frascos de lança-perfume.