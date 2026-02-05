Guarulhos terá 500 novas moradias do Casa Paulista com inscrições abertas pelo Governo de SP

Guarulhos está entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo impactados pelo amplo pacote de ações anunciado pelo Governo do Estado nas áreas de habitação, urbanismo e desenvolvimento territorial, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da CDHU. Na RMSP, mais de 17,4 mil famílias de 11 municípios serão beneficiadas com novas moradias, além de investimentos em melhorias urbanas. O volume total de recursos destinados à região ultrapassa R$ 3,3 bilhões.

Durante agenda realizada na quarta-feira (4), o Estado autorizou a construção de mais de 1,4 mil unidades habitacionais na RMSP, com investimento de R$ 269,8 milhões. As moradias serão distribuídas entre os municípios de Cotia, Francisco Morato, Itapevi, Mairiporã, Mauá, Poá, Salesópolis e Santa Isabel, ampliando a oferta de habitação para famílias de baixa renda.

Os empreendimentos serão viabilizados por meio da produção direta da CDHU ou pela modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA). Em ambos os casos, o financiamento é isento de juros para famílias com renda de até cinco salários mínimos, com opções de pagamento que variam entre parcelas corrigidas pelo IPCA ou valores fixos ao longo do contrato. Na CCA, os beneficiários também contam com isenção de ITBI e de taxas de registro.

O pacote inclui ainda convênios do Programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis em Carapicuíba, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com foco em intervenções urbanas sustentáveis, requalificação de espaços públicos e melhoria da mobilidade. Além disso, o governo anunciou a abertura de editais para sorteio de mais de 3,2 mil moradias em 14 cidades da RMSP, bem como unidades de Habitação de Interesse Social e de Mercado Popular, parte delas destinadas ao programa Moradia Segura.

As ações fazem parte de um investimento estadual mais amplo, que supera R$ 6,4 bilhões em todo o Estado e prevê a entrega de mais de 36 mil moradias, além de projetos estruturantes como as Novas Centralidades, integradas ao transporte sobre trilhos. Desde 2023, o programa Casa Paulista já entregou mais de 25,4 mil unidades habitacionais na Região Metropolitana de São Paulo e regularizou mais de 76,6 mil imóveis.