Sem carteiras e cadeiras, escola estadual Ary Jorge Zeitune faz revezamento para alunos estudarem

A escola estadual Ary Jorge Zeitune, no Jardim do Triunfo, adotou revezamento de turmas por falta de cadeiras e carteiras. A medida foi informada a pais durante reunião nesta segunda-feira (2).

Segundo informações, a direção improvisou mesas do refeitório e da sala de informática para acomodar os alunos, mas duas salas seguem sem condições de uso. A escola afirma que solicita novos móveis desde 2024, sem retorno.

Com o revezamento, parte dos estudantes ficará sem aula em alguns dias. Uma turma já foi avisada de que não terá atividades nesta quinta-feira (5).