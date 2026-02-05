Vila Galvão e Cocaia recebem limpeza de bocas de lobo e travessia

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), executou serviços de zeladoria nos bairros Vila Galvão, Cocaia, Vila Hilda e Cabuçu, entre a noite de quarta-feira (4) e a manhã desta quinta-feira (5).

Na avenida Dr. Timóteo Penteado, as equipes da regional realizaram a limpeza de bocas de lobo para melhor fluidez das águas pluviais. A rua Batuara, no Cocaia, recebeu a visita dos profissionais para limpeza de travessia do córrego, otimizando a vazão e prevenindo alagamentos decorrentes da chuva.

A avenida Faustino Ramalho, na Vila Galvão, passou por limpeza e remoção de resíduos. Na Vila Hilda, foram realizados serviços de roçagem e limpeza, e a mesma regional intensificou a limpeza e a varrição na rua Margarida, no Cabuçu.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.