Guarulhos terá caminhão Tempestade para reforçar combate aos pancadões

A segurança pública de Guarulhos deve ganhar um reforço significativo no enfrentamento aos chamados “pancadões”, festas irregulares que costumam gerar constantes reclamações de moradores por perturbação do sossego e riscos à segurança. O município vai receber o caminhão Tempestade, equipamento que será utilizado como ferramenta estratégica de apoio às ações de fiscalização e controle desse tipo de evento.

“Esse vai ser o caminhão Tempestade para combater o pancadão, que muitas vezes tira o sossego e o sono de pessoas e trabalhadores de bem aqui da cidade de Guarulhos, que não conseguem dormir à noite por conta desse tormento”, disse o prefeito Lucas Sanches.

A aquisição do veículo será viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), garantindo investimento direto em tecnologia e estrutura para as forças de segurança do município. O equipamento permitirá uma atuação mais rápida e eficaz em ocorrências relacionadas a som alto, aglomerações irregulares e descumprimento das normas municipais, especialmente durante a noite e aos fins de semana, períodos em que esse tipo de problema é mais recorrente.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e à preservação da ordem urbana.