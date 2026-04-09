Fundo Social de Guarulhos inaugura nova sede com ampliação do atendimento às famílias e fortalecimento de ações solidárias

Com foco em atendimento humanizado, nesta quinta-feira (9), foi inaugurada a nova sede da Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, localizada na avenida Emílio Ribas, 1.315, no Gopoúva. O novo espaço marca um avanço na estrutura de atendimento, proporcionando mais acolhimento, conforto e qualidade nos serviços prestados às famílias.

A unidade concentrará atendimentos à população em geral, às ONGs parceiras e também será ponto de recebimento e triagem de doações. A proposta é ampliar a capacidade de acolhimento e tornar os serviços ainda mais acessíveis e humanizados.

Com aproximadamente 700 metros quadrados, a nova sede foi planejada para oferecer melhores condições de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, além de fortalecer o apoio às organizações da sociedade civil. O espaço conta com infraestrutura completa, incluindo recepção, setor administrativo e diversas salas destinadas aos programas e serviços desenvolvidos pela coordenadoria.

“Este é um espaço pensado com muito carinho para acolher as pessoas com respeito, organização e cuidado. Aqui conseguimos ampliar nossos serviços, fortalecer parcerias e garantir que as doações cheguem a quem realmente precisa, de forma mais eficiente e humanizada”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches.

Entre os ambientes disponíveis estão as salas de assessoria, atendimento administrativo, casamento comunitário, cuidado íntimo, varal solidário, sala das noivas, mãos que alimentam, triagem, cozinha, entre outros espaços, garantindo organização e funcionalidade às atividades realizadas no local.

Já o prefeito Lucas Sanches reforçou a importância do novo espaço para o fortalecimento das políticas sociais no município “Estamos entregando um espaço mais estruturado e acolhedor, que reflete o compromisso da nossa gestão com quem mais precisa. O Fundo Social tem um papel fundamental no apoio às famílias, e essa nova sede representa um avanço importante nesse trabalho”, afirmou.

Com a inauguração do espaço, o Fundo Social passa a centralizar suas atividades administrativas no novo endereço (avenida Emílio Ribas, 1.315, no Gopoúva) com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O espaço localizado nas proximidades do Zoológico seguirá em funcionamento como galpão de apoio logístico.

Serviço

Nova sede do Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Avenida Emílio Ribas, 1.315 – Gopoúva

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas