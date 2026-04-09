Guarulhos reforça orientações sobre prevenção da hepatite A

Diante do aumento de casos de hepatite A observado no Estado e também no município, a Prefeitura de Guarulhos reforça à população as principais medidas de prevenção e os cuidados necessários para evitar a transmissão da doença, que ocorre principalmente por água e alimentos contaminados.

No município, de janeiro a março de 2026, foram registrados 46 casos da doença, frente a oito no mesmo período de 2025, o que representa um crescimento de aproximadamente 475%. O comportamento segue a tendência observada no Estado e reforça a importância da prevenção e do monitoramento contínuo.

A hepatite A é uma infecção viral transmitida pela via fecal-oral, podendo ocorrer também em situações relacionadas a falhas de higiene e a práticas sexuais desprotegidas com contato oral-anal. O período de incubação varia de 15 a 45 dias, e a transmissão pode acontecer antes mesmo do surgimento dos sintomas.

Entre os principais sintomas estão febre, mal-estar, náuseas, dor abdominal, urina escura e coloração amarelada da pele e dos olhos (icterícia). Ao identificar esses sinais, a orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação.

Embora, na maioria dos casos, a doença apresente evolução leve, especialmente em crianças, pode evoluir de forma mais grave em adultos e pessoas com maior vulnerabilidade, com risco de complicações como hepatite fulminante, insuficiência hepática aguda e encefalopatia hepática.

A Secretaria da Saúde destaca que a vacinação é a principal forma de prevenção e segue disponível conforme o calendário do SUS, com dose única indicada aos 15 meses de idade, além de contemplar públicos específicos, como usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP), pessoas com hepatopatias crônicas, portadores crônicos do vírus da hepatite B (VHB), pessoas com coagulopatias, pacientes com HIV/aids, indivíduos em imunodepressão terapêutica, pessoas com doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, candidatos a transplante de órgão sólido, transplantados, doadores de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas e pessoas com hemoglobinopatias.

Também são fundamentais cuidados cotidianos, como a higienização frequente das mãos, especialmente antes das refeições e após o uso do banheiro, o consumo de água tratada, a correta manipulação de alimentos e a adoção de práticas sexuais seguras, medidas simples que contribuem para reduzir a circulação do vírus.

Além disso, como parte das ações educativas permanentes, a Prefeitura promove ao longo do ano edições da palestra gratuita sobre boas práticas na manipulação de alimentos, voltada a profissionais do setor e ao público em geral, com orientações sobre higiene, preparo e armazenamento adequados, contribuindo para a prevenção de doenças transmitidas por água e alimentos. A próxima edição está marcada para o dia 23 de abril. Mais informações estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/inscricao-em-atividades-educativas.