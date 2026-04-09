Guarulhos recebe Conferência Nacional de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Nos próximos dias 16, 18 e 22, acontece a 1ª Conferência Nacional ODS Guarulhos. O evento, que tem coordenação de Cacilda Costa Paranhos e de Noemi Tomoko, será sediado nas Universidades São Judas e FIG – Unimesp, com apoio da Prefeitura por meio da Subsecretaria de Planejamento Orçamentário e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e contará com palestras de cinco importantes nomes da cidade ligados ao tema da sustentabilidade.

Os palestrantes serão Ana Célia da Cunha, da Subsecretaria de Planejamento Orçamentário e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; Roberto Marcondes da Secretaria de Saúde; Celi Pereira do Instituto Lixo Zero; Marco Arroyo, escritor membro da Academia Guarulhense de Letras, e o professor e cientista social e político Arthur Sinnhofer, representando o Centro Universitário Eniac.

Os temas tratados nos encontros são sustentabilidade e meio ambiente, inovação e impacto social, políticas públicas e desenvolvimento, Agenda 2030 e os ODS no Brasil.

O evento é um encontro essencial para quem quer fazer parte da mudança e construir um novo modelo de desenvolvimento baseado na democracia e nos direitos humanos, uma vez que a troca de ideias proporcionada por tais encontros é o terreno fértil para novos progressos.

A participação é gratuita; basta acessar odsguarulhosoficial.com/cadastro e inscrever-se.

Serviço:

1ª Conferência Nacional ODS Guarulhos

16/4 – Quinta-feira – 19h às 22h – FIG: Av. São Luís 315, Vila Rosália

Eixo 1- Democracia e Instituições Fortes. Marco Arroyo.

Eixo 5 – Governança Participativa. Arthur Sinnhofer.

18/4 – Sábado – 9h ao meio-dia – Universidade São Judas: rua do Rosário 476, Macedo

Eixo 3 – Promoção da Inclusão Social e Combate às Desigualdades, com Marco Arroyo.

Eixo 6 – Colaboração Multissetorial e Financiamento da Agenda 2030, com Ana Célia da Cunha.

22/4 – Quarta-feira – 19h às 22h – FIG: Av. São Luís 315, Vila Rosália

Eixo 2 – Sustentabilidade Ambiental, com Celi Pereira.

Eixo 4 – Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento Sustentável, com Roberto Marcondes.