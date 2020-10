Restaurantes populares voltam a oferecer refeição em suas instalações nesta terça-feira

A partir desta terça-feira (6) as três unidades do Restaurante Popular Coma Bem (Zilda Arns, no Macedo, Josué de Castro, no Taboão, e Pimentas) voltam a abrir o salão para consumo do café da manhã e do almoço, respeitando a lotação de 40% da capacidade máxima de cada unidade e também com horário diferenciado para o grupo de risco. Será aferida a temperatura das pessoas na entrada e disponibilizado álcool em gel.

O horário para pessoas com 60 anos ou mais e demais grupos de risco da Covid-19 é exclusivo das 11h às 12h. Para o público em geral, o salão será liberado das 12h às 14h. Os que preferirem poderão adquirir o marmitex das 11h às 14h para consumo fora das unidades. Já o café da manhã é servido das 7h30 às 8h, até o término da produção.

Desde março, as refeições nos restaurantes da Prefeitura estavam sendo servidas apenas em marmitex para consumo fora das dependências do equipamento, além de disponibilização de pias e álcool em gel para assepsia.

O café da manhã é gratuito, composto de café e pão com manteiga, e o almoço tem o valor de R$ 1. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira.

Vale destacar ainda que o uso da máscara é obrigatório, sendo permitida sua retirada na mesa apenas para o consumo da alimentação. Após o término da refeição, a máscara deve ser recolocada.

Endereços

– Restaurante Popular Coma Bem Josué de Castro (rua Adolfo Noronha, 49, Taboão)

– Restaurante Popular Coma Bem Zilda Arns (avenida Monteiro Lobato, 518, Macedo)

– Restaurante Popular Coma Bem Pimentas (rua Joaquim Moreira, s/nº, Parque São Miguel – esquina com a estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira)