Natureza, lazer e gastronomia são atrações das cidades paulistas

Aos poucos e seguindo todas as recomendações e medidas de segurança, a população vai retornando, inclusive, as atividades de lazer. Conhecer outras cidades é uma troca de experiências e cultura muito válida e, aliado à gastronomia, promove uma visitação única em cada lugar. Por isso o Viva segue com um roteiro com quatro municípios próximos a Guarulhos que unem natureza, lazer e gastronomia.

Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba faz parte dos Roteiros dos Bandeirantes, Roteiro Integrado, Caminho do Sol, é um roteiro histórico-cultural abrange nove cidades do Alto e Médio Tietê. Trecho por onde os bandeirantes rumo ao interior do país iniciaram a colonização e fundaram várias vilas, ampliando assim as fronteiras do Brasil. Os pontos turísticos, como os Engenhos do Osíris, Engenho Aguardente Santinha, o Cine Teatro Coronel Raymundo, as visitas monitoradas aos Museus, Centros Culturais, Grupos de Samba de Bumbo tradicionais e a salas de leitura e informática. Na culinária, há diversas iguarias como rojão (espeto de carne suína), linguiça, acarajé, galinhada de São Longuinho, além de vinho, queijo coalho na brasa, a tradicional receita do bolinho de bacalhau e diversos doces de corte.

Paranapiacaba

Para os amantes de história, a Vila de Paranapiacaba é um excelente passeio. Localizada a 44 km da cidade de São Paulo, a vila histórica pertence à cidade de Santo André, e no final do século XIX, chegou a ser ocupada por ingleses, que viveram no local durante construção da estrada de ferro que ligava a cidade de Santos a Jundiaí. Para os turistas que adoram visitar museus, há entre as opções o Museu Funicular, onde estão as oficinas e ferramentas que os operários utilizam para a fabricação dos trens. Outros passeios históricos são os casarões, como a Casa Fox, que foi restaurada recentemente com o objetivo de divulgar um pouco da memória dos moradores locais. Misturada a toda essa cultura, também há a parte gastronômica da vila, que conta com restaurantes baseados na mesma estrutura das pequenas casas das vilas inglesas.

Itu

Quando falamos em Itu, cidade localizada há apenas 100 km de São Paulo, já pensamos nas coisas grandes, pelo qual o município ficou conhecido e virou atração de turistas. Mas além de ser uma cidade considerada mais tranquila, também é ótimo para um passeio em família e conhecer um pouco da história de um dos municípios mais antigos do Estado de São Paulo. Fundada em 1610, entre os pontos históricos que vale a pena visitar, destaca-se a Praça Padre Miguel, localizada no Centro da cidade e também conhecida como Praça Matriz, este ponto atrai olhares curiosos dos visitantes pelo orelhão e o semáforo gigante. Próximos da praça também estão localizados casarões históricos e a Igreja Nossa Senhora da Candelária, ou Igreja Matriz, construída no ano de 1780. Além de história, lazer e cultura, a gastronomia também é uma das grandes atrações de Itu, que conta com uma variedade de chocolates, diversos cortes de carne e também a tradicional picanha na brasa.

Mairiporã

Quem escolhe ir até Mairiporã para desfrutar de uma excelente refeição, além de belas paisagens, encontra diversos estabelecimentos na área da Serra da Cantareira. No cardápio estão restaurantes que oferecem desde lasanha de berinjela até aquele tradicional café da manhã e a deliciosa comida feita no fogão à lenha. Além de um refúgio para sair da rotina, almoçar na Serra da Cantareira também é um excelente passeio em família, principalmente por sair da área urbana e seguir para conhecer os charmes da serra, contando não somente com restaurantes, mas também com cachoeiras, trilhas e belas paisagens.