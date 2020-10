Projeto Guarulhos + cultura em pauta traz reflexão sobre a fotografia em tempos de covid

A fotografia tem o papel de registar momentos e guardar memórias, mesmo em período de pandemia. O produtor cultural João Perreka mediará a conversa “Reflexões Fotográficas em Tempos de Covid” que abordará as questões envolvidas na produção e exposição da fotografia no contexto atual. A ação acontecerá neste sábado (24), às 16h, e será transmitida pelo canal do YouTube do Sesc Guarulhos.

O bate-papo faz parte do projeto Guarulhos + Cultura Em Pauta que traz debates com artistas e fazedores de cultura da cidade de Guarulhos sobre temas fundamentais do setor, e permite o contato do público com o trabalho desses profissionais. João Perreka, jornalista, produtor cultural guarulhense, idealizador do festival Arrastão Cultural e vocalista da banda João Perreka e os Alambiques, media as conversas, transmitidas ao vivo pelo YouTube. Iniciado em junho, o projeto apresentou o bate-papo O Jornalismo Cultural em Tempos de Isolamento Social, com Carla Maio e Beatriz Mazzei. Em julho, os temas abordados foram Produzindo Música Em Casa, com BB Jupteriano e Victor Cali, e O Trabalho dos Técnicos e Produtores Musicais Durante a Pandemia, com Rafael Segovia e Rafael Moikano. No mês de agosto o projeto apresentou Produção de Shows Online, com Leandro Varnauskas e Tata Medeiros. Em setembro trouxe as ações Cultura Popular – Como Resistir em Tempos de Isolamento Social, com Douglas Cruz e Diego Dionísio, e Fundamentos e importância das Redes Sociais em Tempos de Pandemia e Pós Pandemia, com Bianca Rosa e Lídia Martiniano. No mês de outubro, aconteceu o bate-papo Percepções Sobre o Teatro e o Cinema Durante a Quarentena, com Janaína Reis e Rodrigo Pignatari. As atividades estão disponíveis para visualização na página da unidade no YouTube.

O acesso à unidade está restrito a público previamente agendado para a Central de Atendimento, almoço na Comedoria, pacientes do setor de Odontologia e alunos dos cursos de Ginástica Multifuncional, Práticas Corporais e Corrida. Os demais espaços e serviços continuam temporariamente inativos.

“Reflexões Fotográficas em Tempos de Covid”

A pandemia de covid-19 trouxe novos desafios para a área artística, incluindo a fotografia. O debate trará reflexões sobre esse novo cenário e terá como convidados Ana Joanah, idealizadora do Projeto Essência que faz registro do campo musical e artístico, e fotógrafa da empresa Maria Bonita Fotografia, e Moah Buffalo, fotógrafo e músico. É também diretor de arte do Projeto Manifeste, coletivo de artistas e bandas que promove eventos de arte e música.

Serviço:

Sábado (24), sábado, às 16h

Duração: 90 minutos

Transmissão pelo YouTube

A atividade terá tradução em Libras