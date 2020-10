Novo teaser da 2ª temporada de ‘The Mandalorian’ revela retorno de personagem

O perfil oficial de Star Wars revelou um teaser inédito de The Mandalorian. Além de mostrar o Mandaloriano (Pedro Pascal) em ação ao lado do fofo Baby Yoda e de Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers), a prévia revela o retorno de Mythrol (Horatio Sanz), alien que apareceu pela primeira vez no primeiro ano da série.

Primeira série live-action de Star Wars na TV, a trama de The Mandalorian é focada em um mandaloriano caçador de recompensas, interpretado por Pedro Pascal. No primeiro ano, ele se depara com a missão de entregar uma criatura, que é um bebê da raça de Yoda. Ao se recusar a fazer, ele precisa fugir e encontrar um lugar seguro para a criança.

Durante a exibição, o bebê Yoda acabou sendo adotado pela internet e ganhou diversos produtos. A segunda temporada de The Mandalorian estreia em 30 de outubro, no streaming Disney+.