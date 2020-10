Criador da adaptação televisiva de The Boys, Eric Kripke revelou em suas redes sociais que as gravações da terceira temporada começam “no começo de 2021”. O produtor postou uma foto da capa do roteiro do primeiro episódio do próximo ano, chamado “Payback” (“troco”, em inglês), afirmando na legenda que o público não está preparado para o que está por vir.

The Boys já está renovada para a 3ª temporada, que contará com a adição de Jensen Ackles (Supernatural).