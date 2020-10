1º mutirão no CEU Paraíso/Alvorada testa 1.738 pessoas para covid-19

O atendimento no primeiro dia de mutirão de testes rápidos para o diagnóstico da covid-19 realizado nesta quarta-feira (28) no CEU Paraíso/Alvorada terminou por volta das 15h30 com 1.738 exames coletados. Deste total, 18,53% apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus, ou seja, 322 pessoas, sendo que 26 tiveram IgM reagente (vírus ativo no organismo), 245 IgG positivo (contato mais antigo com o vírus) e em 51 foram identificadas as duas imunoglobulinas (IgG e IgM), apontando que a infecção está em período de transição e deixando de ser ativa.

A testagem no local terá continuidade nesta quinta-feira (29) no mesmo horário: das 9h às 15h, com entrada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, ao lado do CEU, que fica na rua Dom Silvério, s/nº (Vila Paraíso). O mutirão é destinado às pessoas assintomáticas (sem sintomas) e com idade superior a dois anos.

Para fazer o teste, basta apresentar documento de identidade e cartão do SUS. O exame é feito por meio de uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 40 minutos. A testagem que vai acontecer nesta quinta-feira encerra mais uma rodada de mutirões na cidade, iniciativa que teve início em agosto passado e que já resultou em mais de 27.200 exames coletados até o momento.

A participação da população nos mutirões é importante para que a Secretaria da Saúde possa fazer o mapeamento da distribuição geográfica do vírus no município e definir políticas públicas para o enfrentamento da Covid-19 em Guarulhos.