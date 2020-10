Lopes Supermercados lança rede Raiz para ampliar negócios no atacado

A zona leste de São Paulo ganhará mais uma opção para as compras de atacado com o lançamento do Raiz Superatacado. A nova rede vai marcar a entrada do Lopes Supermercados, que atua há 46 anos no mercado, agora no segmento de atacado, Com cerca de 1,6 mil metros quadrados, a unidade inaugural do Raiz está na Avenida Marechal Tito, 5.599 – Itaim Paulista. Mais duas unidades do Raiz devem ser anunciadas até o final do ano e cinco ao longo de 2021.

“A Família Lopes Supermercados está crescendo e agora inicia sua operação de atacado com a nova marca, que é parte de uma nova estratégia de negócios para a empresa. Chegamos a esse novo segmento de mercado com a proposta de ampliar os formatos e os canais para atender os clientes em toda a jornada de compras. A nova rede estará alinhada com o nosso propósito de estar presente nas conquistas dos brasileiros, gerando economia para as famílias e bons negócios para os comerciantes”, explica José Osvaldo Leivas, diretor-presidente do Lopes Supermercados e do Raiz Supertacado.

Além da variedade de produtos em todas as categorias, o Raiz irá contar com 6 mil itens e terá áreas dedicadas a hortifrúti, padaria, açougue para atender famílias e comerciantes de todos os segmentos de negócios da região. O Raiz aceitará todas as formas de pagamento: cartões de débito e crédito, aproximação e o cartão próprio com a bandeira da nova rede.

Serviço

Endereço: Avenida Marechal Tito, 5.599 – Itaim Paulista,

Horários: segunda a sábado, das 7h às 22h; e domingo, das 7h às 18h