Rafa Kalimann é criticada por postar dublagem do julgamento de Mariana Ferrer

Rafa Kalimann esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira, 5. A ex-BBB foi criticada nas redes sociais após postar um vídeo dublando um trecho do julgamento de Mariana Ferrer. Mariana alega ter sido dopada e estuprada no camarote VIP de um clube em Jurerê Internacional, em Florianópolis, pelo empresário André de Camargo Aranha, em dezembro de 2018. O caso ganhou repercussão essa semana após a gravação da audiência ter sido divulgada pelo The Intercept Brasil.

Rafa Kalimann foi uma das personalidades que repudiou, através das redes sociais, a decisão dada pelo juiz de absolver o empresário. Após publicar no seu Tiktok um vídeo dublando o trecho que Mariana pede respeito ao juiz, diversos usuários no Twitter acusaram a influencer de ser insensível e tentar se promover com a situação.

“Peço desculpas de todo coração pelo meu último TikTok, fui infeliz e indelicada. Minha intenção era outra. Reconheço totalmente meu erro e agradeço quem me alertou”, disse Rafa, que deletou o vídeo da rede social após as críticas.

“Por gentileza, poste um TikTok ou Story se retratando sobre isso e alertando todas as outras blogueiras que participaram desse show de insensibilidade”, destacou uma das seguidoras na rede social. Outros seguidores mandaram mensagens de apoio a Rafa Kalimann. “Sabemos que sua intenção era outra. Você já apagou e entendeu que foi errado! Isso que importa, só toma cuidado porque aqui tem muitos juízes”, diz uma das mensagens.