Em reunião com governo estadual, Guti reforça necessidade de ampliação do horário do comércio em Guarulhos

O prefeito Guti participou hoje de uma reunião com o governador João Doria, outros representantes do governo estadual, além de 60 prefeitos dos municípios que juntamente com Guarulhos retrocederam para a fase amarela. Ele reforçou a necessidade da ampliação do horário do comércio, ao invés da redução como sugere o Plano SP.

“Ampliando o tempo de abertura das atividades econômicas, mais pessoas podem ir em horários distintos e isso evita as aglomerações. Eles prometeram nos responder em 48 horas”, disse Gutu durante live nas redes sociais.

Além disso, o prefeito também pleiteou a instalação dos leitos de UTI que foram retirados pelo governo do estado dos hospitais estaduais. “Perdemos 20 leitos e eles prometeram instalar novamente 10 já nesta sexta-feira (04). Para a semana que vem, caso seja necessário, outros 10 serão implantados. Além disso, a prefeitura tem condições de contratar mais leitos da iniciativa privada e também instalar outros no HMU”, explicou.

Por fim, Guti solicitou, ainda, insumos e recursos para a cidade no combate ao coronavírus. “Os municípios precisam ter maior suporte do governo do estado”, destacou.