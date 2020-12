Apresentação no CIC comemora os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (10) uma apresentação para os usuários do Centro de Integração da Cidadania (CIC) em comemoração aos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O local foi escolhido por abrigar o Centro de Referência em Direitos Humanos da cidade.

Todos que passarem pelo local, que fica no Jardim Maria de Lourdes, puderam se informar sobre os programas e projetos existentes na Secretaria de Direitos Humanos (SDH), que engloba as subsecretarias de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial, Políticas para os Idosos, Juventude, Acessibilidade e Inclusão e Diversidade.

Para o secretário de Direitos Humanos, ??Walid Shuqair, é de extrema importância que a população saiba que pode contar com as subsecretarias em casos de violência, discriminação ou até mesmo para dar sugestões de políticas públicas voltadas para esses públicos. “Termos uma secretaria que cuida dessas pessoas foi uma conquista muito grande para a nossa cidade e, para continuar crescendo nessas áreas, precisamos sempre da população perto de nós, seja com sugestões, denúncias ou projetos. Estamos crescendo juntos”, afirma.

Conquistas

A apresentação destaca a conquista da cidade em ter uma secretaria criada especialmente para tratar os assuntos dessas populações. O órgão, criado em 2017, é responsável por promover, acompanhar e avaliar as políticas públicas desenvolvidas para esses públicos.

Evidencia também o desenvolvimento do Guia de Direitos Humanos, criado pela SDH em 2019. O arquivo, que pode ser conferido no link https://bit.ly/375zCyI, traz um compilado de informações importantes sobre o que são direitos humanos, quais tipos de atendimentos o município oferece para mulheres, idosos, população LGBTI+, entre outros.

A SDH já realizou ao longo dos últimos quatro anos diversos eventos de discussão sobre o assunto, entre eles dois Fóruns de Direitos Humanos, sendo o II com abrangência intermunicipal, com mais de 500 participantes em cada um.

Confira algumas das dezenas de conquistas das subsecretarias:

– Capacitações de condutores e cobradores dos transportes público e condutores e auxiliares dos transportes escolares para atendimento a idosos e pessoas com deficiência, com cerca de 5 mil certificados entregues;

– Lei municipal 7.828/2020, que dispõe sobre a jornada especial de trabalho para o servidor público com deficiência, bem como àquele que tenha cônjuge ou relação de união estável, filhos ou dependentes com deficiência;



– Programas de atenção à população negra, povos e comunidades tradicionais e migrantes, que já somam mais de 4 mil atendimentos;

– Criação da Casa do Jovem, que atendeu 123 mil pessoas de 2017 até hoje. O local é um espaço de interação que oferece diversos cursos de qualificação profissional para pessoas de 15 a 29 anos;

– O Programa Amigo Estou Aqui, que já levou palestras sobre saúde mental a mais de 15 mil jovens em escolas do município;

– Inauguração do Ambulatório Ameprotrans em parceria com a Secretaria da Saúde;

– Casamento comunitário LGBTI+, que já atendeu mais de mil pessoas;

– Inauguração da primeira Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica da cidade;

– Novas instalações do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica, que já atendeu mais de 4 mil pessoas no novo endereço;

– Projeto Academia na Praça 60+, com mais de 1.500 participantes em 14 bairros;

Serviço

Secretaria de Direitos Humanos

Rua Claudino Barbosa, 313 – Anexo II – 3º andar – Macedo

Telefone: (11) 2085-5600

Guia de Direitos Humanos de Guarulhos: https://bit.ly/375zCyI

Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão

Rua Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo

Telefones: (11) 2414-3685 e 2422-7376

Subsecretaria da Igualdade Racial

Rua Claudino Barbosa, 313 – Anexo II – 3º andar – Macedo

Telefone: (11) 2409-6843

Subsecretaria da Juventude

Rua Nadir, 1995 – Gopoúva

Telefone: (11) 2408-5604

Subsecretaria de Políticas da Diversidade

Rua Claudino Barbosa, 313 – Anexo II – 3º andar – Macedo

Telefone: (11) 2414-4267

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres

Rua Claudino Barbosa, 313 – 3° andar do anexo – Macedo

Telefone: (11) 2472-1213

Subsecretaria de Políticas para o Idoso

Rua Claudino Barbosa, 313 – 3º andar – Anexo II – Macedo

Telefone: (11) 2085-5632