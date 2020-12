Atendimentos do CadÚnico deste ano já superam em 18,26% os de 2019

Os atendimentos do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) realizados em Guarulhos entre os meses de janeiro e outubro deste ano já superaram em 18,26% os de todo o ano de 2019. Nos dez primeiros meses de 2020 o município registrou 125.978 atendimentos, contra 106.519 em 2019.

O CadÚnico é a porta de entrada para a obtenção de programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica (desconto na conta de energia), Carteira do Idoso (gratuidade e descontos em passagens interestaduais de ônibus), Id Jovem (Identidade Jovem para meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos), entre outros benefícios sociais.

O CadÚnico é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza que os governos federal, estaduais e municipais usam para a adoção de políticas públicas capazes de promover melhoria na vida dessas pessoas. Devem se inscrever no Cadastro Único as famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até três salários mínimos de renda mensal total.

Como agendar o atendimento

Para se inscrever é necessário agendar o atendimento com antecedência via e-mail ([email protected]), telefone (2087-4270 e 2408-7020) ou WhatsApp (94144-8095).

A população também pode ser atendida nas três unidades do CadMóvel “Casa do Futuro”, que até o dia 31 de dezembro estão instaladas no CEU Bambi (rua Benedito Thieso, s/nº, Parque Residencial Bambi), na EPG Dorival Caymmi (avenida da Granja, s/nº, Jardim Guaracy) e no CEU Ponte Alta (rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta). Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Serviço

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via email: [email protected]