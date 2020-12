Prefeitura divulga edital para seleção de agentes de leitura do programa Mais Cultura

Até o dia 18 de dezembro a Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para seleção de agentes de leitura do programa Mais Cultura, conforme edital publicado no Diário Oficial nº 151, de 4 de dezembro de 2020. A iniciativa, parceria da Secretaria de Cultura com o Ministério da Cidadania, prevê a concessão de bolsas de complementação de renda a jovens com idades entre 18 e 29 anos.

O programa é destinado a residentes fixos no município de Guarulhos, sem vínculo empregatício, que tenham concluído ou estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio até a data de inscrição. É necessário ainda comprovar, caso tenha, registro no Cadastro Único do Governo Federal (Número de Identificador Social – NIS) do programa Bolsa Família.

Para participar, os interessados devem se inscrever pessoalmente no Conservatório Municipal, que fica na rua Abílio Ramos, 122, Macedo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7440.

O processo de seleção do programa Agentes de Leitura consiste de três fases: habilitação (análise da documentação de inscrição), avaliação de conhecimentos e entrevistas.

Os candidatos selecionados no edital receberão auxílio mensal através da Bolsa de Complementação de Renda no valor de R$ 525 por mês, durante oito meses. Nesse período, os agentes de leitura deverão realizar atividades pertinentes ao projeto de, no mínimo, 20 horas semanais. A atividade de agente de leitura não caracteriza vínculo empregatício.

Para saber mais acesse o edital em https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/2020-12/AGENTES%20DE%20LEITURA%20-%20PROGRAMA%20MAIS%20CULTURA.pdf.