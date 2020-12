Cidade: Até o final do ano, Operação Cavalo de Aço irá inibir motociclistas infratores

A Secretaria para Assuntos de Segurança Pública de Guarulhos, juntamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, realizará no município a Operação Cavalo de Aço, que se estenderá até o dia 31. A ação tem como foco a fiscalização de motos para identificar veículos roubados, com documentos atrasados ou que estejam provocando arruaça pela cidade.

A operação será realizada em toda a cidade com diversos locais de bloqueios, em uma ação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a PM. Além de punir condutores infratores, a ação visa a dar maior tranquilidade aos moradores do município, que têm relatado abusos por parte dos motociclistas que trafegam com escapamento aberto e causam perturbação ao sossego público.

Em julho, em apenas quatro dias, a Operação Cavalo de Aço vistoriou 713 motos e multou 288 infratores pelos mais diversos motivos em Guarulhos, entre eles o de trafegar com a viseira totalmente levantada, avançar sinal vermelho, fazer conversão proibida e transitar na contramão. Ao todo 18 motos e nove Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) foram apreendidas.