Prefeitura divulga cartilha com orientações para prevenir a covid-19 nas festas natalinas

A Secretaria de Saúde de Guarulhos reproduziu uma cartilha editada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com recomendações para o enfrentamento da Covid-19 nas festas natalinas. Com o slogan “O melhor presente neste fim de ano é a prevenção”, o manual disponível no link https://bit.ly/38tMjm8 traz o seguinte alerta: “A forma mais segura de passar o Natal e o Réveillon é ficar em casa e celebrar apenas com as pessoas que moram com você”.

Ao reforçar a informação de que nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19, a cartilha elenca várias recomendações para diminuir os riscos de contaminação pelo novo Coronavírus no Natal e Réveillon. Dentre as medidas recomendadas estão:

1 – Use máscara e guarde-a em um saco quando estiver comendo ou bebendo. Mantenha-a limpa e seca entre os usos e tenha uma máscara limpa extra, caso precise trocá-la por tempo de uso, umidade ou sujeira;

2 – Evite aperto de mãos ou abraços, além de aglomerações. Mantenha distância de, pelo menos, 2 metros entre os participantes;

3 – Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite o uso de ar- condicionado e lave as mãos com frequência durante o evento. Use água e sabão ou álcool;

4 – Não compartilhe objetos, como talheres ou copos;

5 – Após tocar em objetos que estejam sendo compartilhados com outros convidados, como utensílios para servir comida e garrafas, lave as mãos com água e sabão ou álcool;

6 – Oriente os convidados a não se sentarem reunidos na hora da ceia. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas;

7 – Tenha sabão e papel para secagem de mãos disponíveis no banheiro. Evite o uso de toalhas de pano. Disponibilize álcool em gel nos ambientes;

8 – Lave as mãos antes de preparar a comida e use máscara durante o preparo;

9 – Se estiver com sintomas relacionados à Covid-19, ou diagnóstico da doença, ou está em quarentena, ou aguardando o resultado do teste, ou manteve contato com alguém que teve a doença nos últimos 14 dias, mantenha o isolamento domiciliar. Não convide pessoas para a sua casa, não faça visitas, nem frequente eventos.

10 – Se você faz parte ou mora com alguém que faz parte do grupo de risco para casos graves de Covid-19, fique em casa e celebre apenas com as pessoas que já moram com você. Proteja-se e proteja a sua família.

O melhor presente neste fim de ano é preservar a vida!