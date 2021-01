Secretaria de Cultura tem novo titular e meta de estender ações por toda a cidade

O vice-prefeito Jesus Roque de Freitas, o professor Jesus, assumiu oficialmente o comando da Secretaria de Cultura de Guarulhos nesta terça-feira (5), com a sua nomeação publicada no Diário Oficial do município. Ele esteve reunido nesta segunda-feira (4) com a equipe para acertar os detalhes burocráticos e iniciar o planejamento das ações que devem ampliar as atividades culturais para os bairros mais afastados. O anúncio de sua participação à frente da pasta foi realizado durante a cerimônia de posse do prefeito reeleito, Guti, na última sexta-feira (1º).

“Além das atribuições específicas do cargo de vice-prefeito, Jesus recebe a missão de chefiar a Secretaria de Cultura para que possamos inovar e avançar ainda mais na cultura da cidade”, declarou Guti durante a cerimônia. Ele também cumprimentou o ex-secretário Vitor Souza pelos esforços em organizar as principais demandas da pasta.

De acordo com professor Jesus, as expectativas para a pasta são de continuidade, considerando o período de inscrição dos editais Prêmio João Ranali de Literatura, que vai até 31 de janeiro, e Escola Viva de Artes Cênicas, até o dia 29 deste mês. Além disso, o novo secretário manifestou especial atenção à execução dos projetos contemplados com recursos federais da Lei Aldir Blanc, às ações e metas do Plano Municipal de Cultura de Guarulhos e ao trabalho de formação de público realizado pelas orquestras de Guarulhos, entre outras ações da pasta.

“Minha chegada à (Secretaria) Cultura é para somar e dar continuidade ao trabalho de excelência que já vinha sendo realizado, valorizando os profissionais que atuam na pasta. Nessa perspectiva, nossa proposta é levar arte e cultura aos bairros mais afastados do centro, fomentando a criação de pontos de cultura em diversas regiões da cidade”, enfatizou o novo secretário.

Como forma de viabilizar tais ações, Jesus observou a busca por verbas e a criação de políticas públicas focadas em educação e cultura como estratégias essenciais para o fortalecimento da pasta.

Histórico

Jesus Roque de Freitas nasceu em 1971 na cidade de Cardoso, interior de São Paulo. Com seis anos de idade se mudou para Guarulhos. É casado e pai de uma menina. É formado em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarulhos (1995). Especialista em língua e literatura portuguesa pela mesma faculdade (2006), é professor do Centro Universitário Ibero-Americano (Unibero) e da Faculdade Evangélica de São Paulo (Faesp).

Jesus assumiu a presidência da Câmara no biênio 2015/2016 e no ano de 2019 voltou a ser o mandatário do Legislativo guarulhense. Dotado de grande sensibilidade social e desejo de buscar a igualdade, iniciou sua atuação em movimentos políticos e democráticos na adolescência, quando começou a participar de agremiações estudantis.