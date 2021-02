Defesa Civil Estadual emite alerta para fortes chuvas em Guarulhos até sexta-feira

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) informa que foi emitido um alerta para Guarulhos e o restante do estado, de quarta-feira (24) até sexta-feira (26), referente à previsão de chuvas intensas e acumulados elevados, devido à aproximação de uma frente fria.

As regionais mais afetadas e com áreas mais vulneráveis serão: Região Metropolitana de São Paulo, Litoral Norte, Baixada Santista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba.

Por conta deste cenário meteorológico, faz-se necessário orientar a população, sobre o risco e as medidas preventivas que devem adotar para reduzir os danos materiais e humanos que um desastre dessa natureza pode causar.

Orientamos a população a não atravessar locais alagados e não enfrentar enxurradas; àqueles que residem em áreas de encosta, monitore regularmente sua residência e seu terreno, a fim de verificar o surgimento de trincas nas paredes e no chão, bem como a inclinação de postes, árvores e muros, pois tratam de evidências de movimentação do solo, podendo evoluir a um cenário de deslizamento.

Não atravesse locais alagados. Não enfrente enxurradas. E não se banhe, ou participe de pescarias, em rios e cachoeiras, durante ou logo depois de chuvas intensas.

Reforçamos também a necessidade das pessoas se cadastrarem no nosso serviço de alertas meteorológicos. Para se cadastrar, a pessoa só precisa enviar uma mensagem por meio do aplicativo para envio de SMS do celular para o número 40199, constando o número do CEP que tem interesse em receber informações. A partir disso, o cidadão passa a receber alertas sempre que a Defesa Civil do Estado identificar uma situação de risco na área que abrange o CEP indicado.

Acompanhe as orientações da Defesa Civil pelo site www.spalerta.sp.gov.br, que contém informações importantes do que fazer antes, durante e após um desastre natural.

Guarulhos

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) reforçou o alerta, principalmente para a população que vive em áreas de risco de Guarulhos sobre a previsão de fortes chuvas, com precipitações acima de 20 milímetros.

Os agentes da Compdec orientam que moradores de áreas de risco de deslizamento ou enchentes tomem as medidas de segurança orientadas pela Defesa Civil disponíveis no link bit.ly/3bGQ3ma. O órgão está disponível 24 horas por dia e pode ser acionado em casos de emergência pelo telefone 199.

O cidadão também pode ficar por dentro dos alertas de riscos em tempo real por meio do serviço gratuito de SMS da Defesa Civil Estadual. Basta enviar um SMS para o número 40199 informando o CEP em que reside para se cadastrar no sistema.

Macrodrenagem do rio Baquirivu

Empenhada em disponibilizar soluções para o problema de enchentes na cidade, a Prefeitura já iniciou a licitação do Programa de Macrodrenagem e Controle de Inundações do rio Baquirivu-Guaçu, que prevê reduzir em até 80% a ocorrência de enchentes na bacia do Baquirivu, beneficiando cerca de 300 mil pessoas diretamente e, indiretamente, todo o município.